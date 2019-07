Schaulustige können in der kommenden Nacht über Berlin und Brandenburg wieder eine partielle Mondfinsternis beobachten. Zwischen 22 Uhr am Dienstag und 1 Uhr am Mittwoch liegen Teile des Mondes im Kernschatten der Erde. Dabei entsteht für Beobachter von der Erde der Effekt, dass der Mond rostrot am Himmel schimmert.



Allerdings wird wohl das Wolkenband am Himmel über Berlin und Brandenburg nur an ganz wenigen Stellen einigen Beobachtern kleine Ausschnitte auf den verfinsterten Mond erlauben.



Die größten Chancen haben hier die Menschen im Süden Brandenburgs. Nach Angaben der Meteorologen der Meteo Group sollen sich zumindest dort die dicken Wolken in Luft auflösen und damit den Blick frei geben auf den Abendhimmel.