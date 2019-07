Video: Abendschau | 12.07.2019 | Johanna Sagmeister | Bild: imago/Tack

Müllproblem und Umweltbelastung - Initiative fordert Pfandsystem für Zigarettenkippen

26.07.19 | 06:17 Uhr

Die Überreste einer Zigarette landen allzu oft auf Straßen oder in Parks. Eine Berliner Initiative will dem nun ein Ende setzen und fordert ein Pfand für Kippen. Diese produzieren nicht nur zusätzlichen Müll, sondern belasten auch die Umwelt.



Achtlos weggeworfene Zigarettenreste sind inzwischen ein enormes Problem mit globalem Ausmaß. Etwa 4,5 Billionen Kippen landen pro Tag weltweit auf Straßen, in Parks, oder Wäldern. Durch die liegengebliebenen Zigarettenstummel entsteht nicht nur sehr viel Müll. Das darin enthaltene Nikotin, ein starkes Nervengift, sowie verschiedene Mikroplastiken werden durch Regenfälle ausgeschwemmt, gelangen so in das Grundwasser und darüber zurück zum Verbraucher. Die Berliner Initiative "Die Aufheber" will die Umweltbelastung - zumindest in der Hauptstadt - nun reduzieren und fordert per Petition [change.org] die Einführung eines sogenannten Zigarettenpfandes. Initiator Stephan von Orlow erklärte der rbb-Abendschau die Umweltproblematik: "Man nimmt an, dass eine Zigarette bis zu vierzig Liter Wasser verseuchen kann." Daher fordert er eine Abgabe von 20 Cent Pfand pro Zigarette. Die rund vier Euro würden dann auf den Schachtelpreis aufgeschlagen werden.

Pro Schachtel ein Pfandaschenbecher

Von Orlows Idee sieht vor, dass zu jeder verkauften Schachtel ein Taschenaschenbecher ausgehändigt wird, in dem die Stummel entsorgt und in das Pfandsystem überführt werden können. Die gefüllten Aschenbecher sollen anschließend an jeder Tabakwarenverkaufsstelle in Bargeld zurückgetauscht werden können. Zudem sollen Schachteln und Taschenaschenbecher als Mehrwegprodukte konzipiert werden. Knapp 48.000 der angstrebten 50.000 Unterzeichner haben die Petition bereits unterschrieben. Der Deutsche Zigarettenverband, der den Kreislauf mitfinanzieren müsste, lehnt den Vorschlag ab: "Es würde ein riesen Pfandsystem aufgebaut werden, das nicht nachhaltig ist. Am Ende kostet es mehr als es bringt, nur weil der Verbraucher das nicht tut, wozu er verpflichtet ist - nämlich die Zigarette im Hausmüll entsorgen", sagt Geschäftsführer Jan Mücke der rbb-Abendschau.

Filter sind schwer abbaubar

Tatsächlich lassen sich täglich auf Bürgersteigen, vor Bahnhöfen und selbst auf Spielplätzen Dutzende Zigarettenstummel finden. Laut Untersuchungen der TU Berlin kommen auf einen Quadratmeter Fläche etwa drei Kippen. Vor allem die Zigarettenfilter, die beim Rauchen übrig bleiben, belasten die Umwelt. Sie bestehen in den meisten Fällen aus Zelluloseacetat und sind mit rund 4.000 Chemikalien durchsetzt. Die Filter benötigen etwa zehn bis fünfzehn Jahre, um in der Natur abgebaut zu werden und setzen in dieser Zeit Mikroplastiken und Gifte frei. Übrigens: Wer seinen Zigarettenrest achtlos wegwirft, dem droht in Berlin ein Ordnungsgeld zwischen 20 Euro in Lichtenberg und bis zu 100 Euro in Pankow. In Brandenburg zahlen Sünder 30 Euro Strafe.

Ordnungsgeld für weggeworfene Kippen:

