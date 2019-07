Damit bezieht sich die Sängerin auf eine Aussage des Mahnmal-Architekten Peter Eisenmann, die der US-Amerikaner bereits 2005 in einem "Spiegel-Online"-Interview tätigte: "Das Denkmal ist kein heiliger Ort. Menschen werden im dem Feld picknicken. Kinder werden in dem Feld Fangen spielen. Es wird Mannequins geben, die hier posieren, und es werden hier Filme gedreht werden", sagte Eisenmann damals.

Die Musikerin Pink ("Just Like A Pill", "So What") spielte am Sonntagabend im Rahmen ihrer Deutschland-Tour ein zweistündiges Konzert im Berliner Olympiastadion und holte dabei auch ihre achtjährige Tochter Willow auf die Bühne. Von ihrem Aufenthalt postete sie außerdem ein Foto vom Gendarmenmarkt und davon, wie sie in einer Bar Cocktails mixt.