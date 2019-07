Zwei Bauunternehmen sind wegen mutmaßlichen Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern in Höhe von mindestens 1,2 Millionen Euro ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. 30 Wohnungen und Geschäftsräume wurden am Mittwoch in Berlin, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein durchsucht, wie die zuständige Ermittlungsbehörde in Mannheim am Donnerstag mitteilte.