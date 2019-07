In Berlin beginnt am Montag das Programm rund um den Christopher Street Day. Zum offiziellen Start wird der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) um 9.30 Uhr die Regenbogenflagge am Roten Rathaus hissen.

Pride Parade in Berlin

Auch an hundert weiteren Orten werden am Montag und in den nächsten Tagen Regenbogenfahnen aufgehängt. Mit dabei sind Banken, Bezirks-Rathäuser, BVG-Gebäude, die drei großen Berliner Unis, Hotels oder Theater. Die Regenbogenflaggen sollen Zeichen der Unterstützung sein, für gleiche Rechte für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle weltweit.

Hauptveranstaltung dafür ist der CSD am 27. Juli. Rund eine Million Menschen werden dann durch Berlin ziehen. Am Wochenende vorher wird das Lesbisch-Schwule Stadtfest in Schöneberg gefeiert. Insgesamt sind im Juli über hundert weitere queere Events geplant.