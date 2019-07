Jung, arm, fremdbestimmt: In Brandenburger Rotlicht-Milieus arbeiten Frauen teils unter unwürdigen Bedingungen. Auch wegen Menschenhandels werden in der SPD Stimmen laut, die ein Verbot fordern. Vorbild soll ein Modell aus Schweden sein. Von Benjamin Eyssel

Unterwegs auf der Bundesstraße 1, im Osten Brandenburgs. In einem viel befahrenen Waldstück tauchen sie auf einmal auf: Frauen, die sich am Straßenrand prostituieren. Wie das ARD-Politikmagazin Kontraste erfahren hat, kommen sie meist aus Bulgarien, wie die 31-jährige Alexandra. "Ich bin alleine nach Deutschland gekommen, ohne Sprache, ohne Wohnung. Das alles war nicht gut. Ich hatte Angst, ich war 25 Jahre alt. Das war sehr schwer."

Auch viele extrem junge Frauen stehen hier am Straßenrand. Als Kontraste mit weiteren Prostituierten ins Gespräch kommen will, versucht eine andere Frau das zu verhindern. Die Frage drängt sich auf, ob die Frauen volljährig sind und ob sie alle freiwillig hier sind. Vom Ordnungsamt lässt sich dort niemand mehr blicken.

Die SPD-Abgeordnete fordert deshalb, Prostitution in Deutschland zu verbieten und zwar nach dem Modell Schwedens – dort werden Prostituierte nicht bestraft, Freier dagegen schon. Auch andere Länder haben das sogenannte Nordische Modell eingeführt. In Frankreich gilt diese Regelung seit 2016.

Die Bundesrepublik hat mit die liberalsten Prostitutionsgesetze in Europa und ist deshalb ein Zielland für Sextourismus geworden. Im Internet werden Sex-Reisen nach Deutschland angeboten. Kritiker sagen, dass das Zwangsprostitution und Menschenhandel fördert – so auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier. "Wir sind das Bordell Europas. Aber nicht nur in Europa. Wir haben auf der Welt inzwischen einen Ruf wie Thailand. Man kommt nach Deutschland, um mit dem Porsche 260 fahren zu können und anschließend kann man noch billig eine Frau ficken. Das ist Deutschland im Ausland und dafür schäme ich mich."

In Deutschland ist diese Forderung derzeit aber nicht mehrheitsfähig. Zitat der Bundesregierung: "Es konnte bisher insbesondere nicht belegt werden, dass die Einführung des Sexkaufverbots in Schweden einen Rückgang der Fälle von Menschenhandel zur Folge hat. (…) Ziel der Politik in Deutschland ist es, Frauen vor Gewalt zu schützen."

Kritiker eines Verbots befürchten außerdem, dass Prostituierte in die Illegalität und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, so wie die Grüne Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws: "Es gibt Menschen die sagen: Ich möchte in diesem Bereich arbeiten. Das als selbstbestimmte Entscheidung zu akzeptieren, finde ich richtig."

Das EU-Parlament hat sich für ein Verbot ausgesprochen und 2014 alle Mitgliedstaaten aufgefordert, ein Sexkaufverbot einzuführen. Eine Studie für die EU-Kommission kam nämlich zu dem Schluss: In den Ländern, in dem Prostitution legal ist, gibt es mehr Nachfrage. Und mehr Nachfrage bedeutet auch mehr Menschenhandel.