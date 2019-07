Sie würdigten sie keines Blickes: Beschäftigte des Braunkohlekraftwerks "Schwarze Pumpe" in der Lausitz haben Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag einen kühlen Empfang bereitet. Die Kohlekumpel standen vor dem Kraftwerk Spalier und wandten der SPD-Politikerin nach dpa-Infomationen den Rücken zu, als sie am Dienstag im Rahmen ihrer Sommertour am Kraftwerk in Spremberg eintraf.