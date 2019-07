Fast 13 Jahre nach dem Mord an einer Jugendlichen in Berlin beginnt am Mittwoch der Prozess gegen den Tatverdächtigen am Berliner Landgericht. Dem 44-Jährige wird zur Last gelegt, die Schülerin Georgine K. im September 2006 vergewaltigt und getötet zu haben. Ali K. soll die 14-Jährige auf ihrem Heimweg von der Schule in seinen Keller in Berlin-Moabit gelockt, sie dort bewusstlos geschlagen und vergewaltigt haben.

Aus Angst vor Entdeckung soll er Georgine laut Anklage anschließend erwürgt und aus dem Keller weggebracht haben. Die Leiche des Mädchens wurde bis heute nicht gefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft Ali K. Vergewaltigung und Mord vor. Dem Landgericht Berlin zufolge sind zum ersten Verhandlungstag keine Zeugen geladen.