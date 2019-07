Der Freispruch eines Berliner Clan-Angehörigen vom Vorwurf des Mordes wird ein Fall für den Bundesgerichtshof. Die Staatsanwaltschaft habe Revision gegen das Urteil eingelegt, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 43-Jährigen in Berlin-Britz mit einem Baseballschläger vor mehr als zwei Jahren hatte das Landgericht am Mittwoch einen 21-Jährigen freigesprochen. Im Urteil hieß es, die Tötung des 43-Jährigen, der aus einer anderen arabischen Großfamilie stammte, sei zwar eine brutale und menschenverachtende Tat. Sie sei dem Mann aber nicht nachzuweisen gewesen. Wesentliches Indiz sei eine minimale DNA-Mischspur gewesen, die an der Hosentasche des Opfers sichergestellt wurde. Zeugen hätten geschildert, dass die Täter Handschuhe trugen. Die Spur könnte durch eine Übertragung an die Tasche gekommen sein.