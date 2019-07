In den Gewässern rund um Berlin gibt es im Moment offenbar Tausende Quallen. Man könne von einer Massenentwicklung sprechen, sagte Derk Ehlert von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz der Deutschen Presseagentur.

Vor allem an Ober- und Unterhavel sowie am Müggelsee und dem Tegeler See seien derzeit viele Quallen zu finden. Zuletzt hatten mehrere Medien über ein Vorkommen vor allem an einer Badestelle in Spandau berichtet.