Ein Fußgänger ist in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Buckower Damm in Britz von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von rbb|24 am Dienstagmorgen.

Der 21-Jährige sei gegen die Windschutzscheibe eines 31-jährigen Renault-Fahrers geprallt und auf die Straße geschleudert worden. Dort sei er bewusstlos liegen geblieben, bis Rettungskräfte den Mann noch auf der Fahrbahn 15 Minuten stabilisierten und ins Krankenhaus brachten, so die Sprecherin.

Der Fahrer des Pkws kam mit einem Schock davon.