Invasive Arten - Was den Riesenbärenklau so problematisch macht

15.07.19 | 07:37 Uhr

Groß, robust und giftig: So lässt sich der Riesenbärenklau kurz beschreiben. Derzeit steht die Pflanze insbesondere im südlichen Brandenburg in Blüte. Dass er Allergien auslöst und Verbrennungen verursacht, ist nicht das einzige Problem. Von Oliver Noffke



Ein gerader Stängel, an dessen Ende sich mehrere Arme zu einem flachen Dach aus weißen Blütenständen aufspannen. Wäre die Pflanze nicht so hoch wie ein Haus und ihre Dolden nicht so breit wie ein Regenschirm, könnte man sie glatt für harmlosen Wiesenbärenklau halten. Was derzeit vielerorts im Osten und Südosten Brandenburgs vier Meter oder mehr in den Himmel ragt, ist allerdings sein giftiger Verwandter: der Riesenbärenklau, auch bekannt als Herkulesstaude. Der Saft des Riesenbärenklaus enthält Furocumarine - phototoxische Abwehrstoffe. Der bloße Hautkontakt löst meist noch keine Reaktion aus. Sonnenlicht aktiviert das Gift jedoch. Die Folge können schmerzhafte Rötungen und große Quaddeln sein, die einer Verbrennung ähneln. Deshalb ist es wichtig, Kontaktstellen gründlich zu reinigen. An heißen Tagen gibt Riesenbärenklau seine Furocumarine auch an seine Umgebung ab. Wer sich in der Nähe aufhält, kann Atemnot bekommen. Das Einatmen kann auch zu akuter Bronchitis führen.

Wie das Jahr 1492 die Arten in zwei Gruppen teilt

Riesenbärenklau ist aber nicht allein wegen seines Gifts problematisch. "Der Riesenbärenklau hat das Potenzial große Schäden anzurichten, wenn er in Flussauen oder Hochstaudenflure eindringt und dort Vegetation verdrängt", sagt Andreas Piela. Von Amt wegen ist Piela Naturschützer. Er kümmert sich im Brandenburger Umweltministerium um die Bekämpfung invasiver Arten. Das sind Pflanzen und Tiere, die ursprünglich nicht in unserer Region heimisch waren, hier aber ideale Bedingungen vorfinden und nun heimische Arten verdrängen. Dass Arten neue Ökosysteme erobern, liegt vor allem am Menschen. Handel, Tourismus und Verkehr haben auch die Natur globalisiert. Beschleunigt hat sich diese Entwicklung, als es gelang, die Ozeane zu überwinden. Das Jahr 1492, als sich die Welt der Europäer durch Christoph Kolumbus wandelte, gilt gar als Zäsur. Pflanzen, die vorher neue Lebensräume einnahmen, werden als Archäophyten bezeichnet, Pflanzen, die später neue Gebiete fanden, Neophyten. Bei Tieren spricht man von Archäozoonen und Neozoone. Das Bundesamt für Naturschutz zählt in Deutschland 808 Neophyten und Neozoone, die sich dauerhaft etablieren konnten. 59 davon gelten als invasiv [neobiota.bfn.de].

Tiere und Pflanzen, die Brandenburg nicht braucht

Bild: dpa Sieht vielleicht lustig aus, ist aber giftig und für Allergiker die grüne Hölle: Der Riesenbärenklau , auch Bärenkralle, Herkulesstaude oder Herkuleskraut genannt, stammt ursprünglich aus dem Kaukasus.

Bild: dpa/Bernd Settnik In der Mythologie einiger indigener Völker Nordamerikas nimmt die Bisamratte einen wichtigen Platz ein. Sie tauchte auf den Grund des Ursees und förderte Schlamm zutage, aus dem schließlich unsere Erde wurde. Fans moderner Westernfilme wie "The Hateful Eight", "True Grit" oder "The Revenant - Der Rückkehrer" sind die Tiere als Kopfbedeckung der Helden bekannt. 1905 soll ein böhmischer Fürst drei Weibchen und zwei Männchen von einer Jagdreise aus Alsaka mitgebracht haben. Seither haben sich die Tiere nahezu überall in Europa und im nördlichen Asien ausgebreitet.



Bild: dpa/Patrick Pleul Sieht der Bisamratte ähnlich, ist aber größer und schwerer: die Nutria . Ausgewachsene Exemplare dieser Stachelratte werden bis zu zehn Kilo schwer und mehr als 60 Zentimeter lang, ohne Schwanz. Sie können schwimmen, klettern, vermehren sich in Windeseile und zersetzen mit Vorliebe Deiche.

Bild: dpa/Weingartner Ursprünglich war das Drüsige Springkraut im Kaschmirgebirge und Himalay beheimatet. Mitte des 19. Jahrhundert wurde es wegen seiner auffälligen Blüten als Zierpflanze nach Europa und Nordamerika eingeschleppt. Die Samen der Pflanze sind an die harten Bedingungen der Gebirge perfekt angepasst. Einmal reif, schleudert das Kraut sie in großer Zahl bis zu sieben Meter weit. Bei schlechten Bedingungen können die Samen mehrere Jahre überleben. Auf weniger kargen Böden kann sich das Drüsige Springkraut bedrohlich schnell ausbreiten.



Bild: dpa Ursprünglich war der Blaubandbärbling in Ostasien beheimatet, seit Anfang der achtziger Jahre wird er auch in europäischen Gewässern gesichtet. Wahrscheinlich wurden einzelne Tiere nicht aussortiert, als andere Fischarten für Teiche nach Europa gebracht wurden. Weil Angler ihn als Köderfisch einsetzten, hat sich der Blaubandbärbling weiter ausgebreitet.



Bild: dpa/C. Huetter Die Buchstaben-Schmuckschildkröte mag im Terrarium hübsch aussehen, einmal entkommen - oder freigelassen - macht sie einheimischen Arten das Leben schwer. Für die Europäische Sumpfschildkröte, die in Brandenburg zum Beispiel im Naturschutzgebiet Zarth (Potsdam-Mittelmark) vorkommt, ist die Konkurrenz aus Nordamerika meist übermächtig.



Bild: dpa/F. Hecker Die Chinesische Wollhandkrabbe , das Krustentier mit Muff, kam wahrscheinlich um die Jahrhundertwende als blinder Passagier auf Dampfschiffen aus Asien nach Europa. Zwar gelten die Tiere als Delikatesse, die hiesige Lebensmittelindustrie kann aber bei Weitem nicht alle Tiere aufnehmen. Neben dem (Rück-)Export nach China, wo die Art mittlerweile selbst gefährdet ist, werden in Europa aus den Tieren Mittel zur Abwasserbehandlung hergestellt oder sie landen in der Biogasanlage.



Bild: dpa/Frank Teigler Ursprünglich war die Gewöhnliche Seidenpflanze im Osten Nordamerikas beheimatet. Vermutlich ab dem 18. Jahrhundert hat sie sich in Europa ausgebreitet. Ihr milchiger Saft ist giftig und kann Allergien auslösen. In Brandenburg kommt sie nur vereinzelt vor.



Bild: dpa/Hecker/Sauer 1890 wurden "versuchsweise" 90 Kamberkrebse in Oder-Zuflüssen ausgesetzt, die der Fischer Max von dem Borne aus Nordamerika eingeführt hatte. Heute weiß man: Versuch geglückt. Der Europäische Flusskrebs kommt mit der Konkurrenz allerdings gar nicht gut zurecht. Ironischerweise ist der Kamberkrebs in seinem Herkunftsgebiet mittlerweile vom Aussterben bedroht.



Bild: dpa/Arco Images Dieses Tier hat viele Namen: In Ostasien kennt man es als Tanuki, Enok oder Obstfuchs. Feinde hat der Marderhund in Brandenburg allerdings keine. Abgesehen von Stoßstangen.



Bild: dpa/R. Martin Wer gerne Zombiefilme schaut, weiß: Gelbe Augen sind eigentlich nie ein gutes Zeichen. Tatsächlich gelten Nilgänse nicht nur als anpassungsfähig, sondern auch als gefräßig und aggressiv. Sie attackieren mit Vorliebe Stockenten. Lange war die Nilgans ein Liebling unter Vogelzüchtern, seitdem die EU sie ins Auge gefasst hat, ist ihre Einfuhr allerdings verboten.



Bild: dpa/Britta Pedersen Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs war lange einer der beliebtesten Aquarienkrebse. Offenbar wurde er auch mit Vorliebe ausgesetzt. Schlagzeilen machte dieser Krebs, als er den Berliner Tiergarten eroberte. Weil er die Krebspest überträgt, aber selbst gegen die Erreger immun ist, gilt er außerhalb Nordamerikas als hochproblematisch.



Bild: dpa/A. Jagel Die Schmalblättrige Wasserpest ist ein Froschbissgewächs - ein Wort zum Schmunzeln. Weniger zum Schmunzeln: Fühlt die Schmallblättrige Wasserpest sich in einem Gewässer wohl, vermehrt sie sich so stark, dass Fische und viele Vögel von diesen Orten verschwinden.



Bild: dpa/F. Ludenberg Sechs Fun Facts zum Waschbär: 1.) Er kann Geräusche grabender Regenwürmer wahrnehmen. 2.) Sein Fell ist wasserabweisend. 3.) Es sind 13 verschiedenen Laute bekannt, mit denen er mit Artgenossen kommuniziert. 4.) Er wird bis zu 16 Jahre alt. 5.) Forscher stellten fest: Bei Versuchen mit Schlössern, die in einer bestimmten Reihenfolge geöffnet werden musste, damit Nahrung ausgeschüttet wird, konnten Waschbären sich die Lösung bis zu drei Jahre lang merken können. 6.) Er überträgt Tollwut.

Das überrannte Vogelparadies

Ein Beispiel verdeutlicht die potenzielle Gefahr durch invasiver Arten: Bevor der Mensch die Inseln Neuseelands besiedelte, waren sie ein Paradies für Vögel. Viele Arten fühlten sich in den dichten Regenwäldern des Landes so wohl, dass sie das Fliegen verlernten. Dann kam Europas unheilvoller Exportschlager: Rattus rattus, die Hausratte. Viele der behäbigen neuseeländischen Vögel oder deren Eier waren ihr ein gefundenes Fressen. Heute wankt das Land von einer Rattenplage zur nächsten. Mit Unterstützung von Kaninchen, Hund und dem australischen Buschpossum hat die Ratte der Vogelwelt Neuseelands fast den Garaus gemacht. Damit der Nationalvogel Kiwi ungestört leben kann, haben Umweltschützer ihn auf vorgelagerten kleinen Inseln angesiedelt. In der Hoffnung, dass sich dort die stark dezimierten Populationen wieder erholen. Natürlich gibt es auch andere Faktoren, die ursprüngliche Lebensräume gefährden. Verstädterung, Pflanzenschutzgifte oder der Anbau von Monokulturen sind einige von ihnen. Letzteres kann aber auch die Ausbreitung von invasiven Arten befördern.

Der Riesenbärenklau ist nicht allein

Der Riesenbärenklau wuchs ursprünglich nur im Westkaukasus. Ab Ende des 19. Jahrhunderts gelangte er nach Mitteleuropa als Studienobjekt in botanischen Gärten oder Zierpflanze. Da jede Pflanze 10.000 bis 30.000 Samen ausbildet, kann er sich in kurzer Zeit verbreiten. Insbesondere an Bächen und Flussläufen fühlt er sich wohl. Dass er hierzulande eine ähnliche Wucht entwickelt, wie die Ratte in Neuseeland, ist aber erstmal unwahrscheinlich. Denn mit Trockenheit kommt der Riesenbärenklau nicht gut zurecht. "Die Länder, die an Nord- und Ostsee liegen, sind weitaus stärker betroffen", sagt Piela. Die Europäische Union hat den Riesenbärenklau auf ihre Liste gebietsfremder invasiver Arten von unionsweiter Bedeutung gesetzt [ec.europa.eu]. Darauf befinden sich 26 Tier- und 23 Pflanzenarten, die Ökosysteme und Artenvielfalt gefährden, davon auch 16 in Brandenburg. Auch für die Landwirtschaft können sie zum Problem werden. Es gibt jedoch mehrere Kritikpunkte an dieser Liste. Zum einen ist sie zu kurz. Das weiß die EU, weswegen sie die Liste immer wieder erweitert, das nächste Mal voraussichtlich im September. Das ist aber nicht der einzige Kritikpunkt. "Wir haben uns auch gefragt, was hat die EU geritten, diese Liste so zu veröffentlichten", sagt Andreas Piela. "Einige dieser Arten sind mittlerweile bei uns weit verbreitet und die werden wir auch nie wieder wegbekommen." Zumal die EU, diese Arten nur benennt. Die Bekämpfung liegt im Ermessen der EU-Länder, die dafür überhaupt erstmal Mittel bereitstellen müssen.

Speisen für die Artenvielfalt

Wie mit den invasiven Tieren umgegangen werden soll, lässt die EU ebenfalls offen, wohl wissend um die Schwierigkeiten. Giftfallen sind zu ungenau, die Jagd mit Schusswaffen ist aufwendig, kann nur außerhalb von Siedlungen stattfinden und ist zudem der breiten Öffentlichkeit oftmals gar nicht zu vermitteln. Selbst der Naturschutzbund Nabu merkt an, der Waschbär "polarisiert die Bevölkerung" [brandenburg.nabu.de]. Ein Blick in sein süßes Antlitz und es ist klar, in Berlin und Brandenburg wird auch in absehbarer Zeit nicht zur Hatz auf Waschbären geblasenen werden - da können diese Raubtiere noch so viele Nester von Kiebitz oder Rotmilan leerfressen. Als vor zwei Jahren Horden Roter Amerikanischer Sumpfkrebse im Berliner Tiergarten über die Wege wanderten, wurden 4.000 Exemplare eingesammelt und geschreddert. Ein Jahr später durften Fischer sie aus den Teichen des Parks ziehen und an Restaurants verkaufen. Ob der Appetit der Berliner mit der Vermehrung der Krebse mithalten kann, bleibt abzuwarten. Ende November vergangenes Jahres teilte die Berliner Umweltverwaltung mit, man habe 38.000 Rote Amerikanische Sumpfkrebse eingesammelt. Fast zehnmal mehr als 2017.

Abschlagen ist zu wenig, kompostieren ein kapitaler Fehler

Andreas Pielau weiß bereits, dass mindestens drei Arten auf der nächsten EU-Liste stehen werden, die derzeit in Brandenburg Ökosysteme zersetzen: Der Sonnenbarsch, der wahrscheinlich einfach von Teichbesitzern ausgesetzt wurde; ebenso hat sich wahrscheinlich die Muschelblume verbreitet; sowie der Götterbaum, ein aus Ostasien stammender Laubbaum, dem man im Mittelmeerraum mit Glyphosat bekämpft.

Für Brandenburger Auen ohne Riesenbärenklau sieht Piela schwarz. Es reicht nicht, die giftige Pflanze einmal abzuschlagen, denn sie treibt nach. Haben sich bereits Samen gebildet, muss man besonders vorsichtig vorgehen, um nicht unfreiwillig zu deren Verbreitung beizutragen. Kompostieren wäre ein kapitaler Fehler, man würde den Riesenbärenklau ins bequeme Bett legen. Wirklich hilfreich ist nur die Verbrennung.