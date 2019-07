Eine neue Brücke für S-Bahn-Gleise wird ab Freitag zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee über den Wiesenweg gebaut. Arbeiter werden deshalb die Gleise vom 5. Juli 2019, 22 Uhr bis 5. August 2018, 1.30 Uhr absperren. Zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee können nach einer Mitteilung der Bahn in dieser Zeit keine Züge fahren - in beiden Richtungen.

Betroffen sind die Linien der Ringbahn (S41 und S42) sowie die S8 und die S85.

Die Bahn will zwischen Ostkreuz, Frankfurter Allee und Storkower Straße einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten. Es wird empfohlen, aufgrund des bequemeren Fußwegs zwischen Ersatzverkehr und der S-Bahn möglichst nicht in Frankfurter Allee, sondern in Storkower Straße umzusteigen.