Kabeldiebe in Adlershof verursachen S-Bahn-Störungen

Wegen eines Kabeldiebstahls in Berlin-Adlershof kommt es am Freitag zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr.



Auf den Linien S45, S46 und S47 gibt es Verspätungen und teilweise auch Ausfällen, wie die Bahn am Freitagmorgen mitteilte. Die Linien S8 und S9 verkehren demnach Richtung Süden nur bis Schöneweide. Die S85 fällt komplett aus.