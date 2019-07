Berlin hat bundesweit die höchste Quote an Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Das geht aus einer neuen Studie der Caritas hervor. Sie warnt, dass die Betroffenen oft auch weiterhin Unterstützung brauchen.

Bei der Zahl der Schüler, die ohne einen Schulabschluss abgehen, liegt Berlin im Ländervergleich an erster Stelle. Mit einer Quote von 11,7 Prozent hatte die Hauptstadt 2017 die meisten Schulabbrecher in ganz Deutschland, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Caritas hervorgeht [externer Link].

Bundesweit hätten 52.000 Jugendliche keinen Hauptschulabschluss gemacht, heißt es darin. Innerhalb von zwei Jahren sei die Abbrecherquote seit 2015 um einen Prozentpunkt auf 6,9 Prozent gestiegen. Damit liege sie auf demselben Niveau wie vor zehn Jahren, so die Studie.



Die Caritas betrachtet die Entwicklung mit Besorgnis. "Die weiter hohe Zahl junger Menschen, die ohne Abschluss ihre Schullaufbahn beenden, macht uns große Sorgen", erklärte die Caritas-Sozialexpertin Eva Welskop-Deffaa. "Viele von ihnen begegnen uns in den nächsten Jahren wieder - beispielsweise in der allgemeinen Sozialberatung, in der Schwangerenberatung oder aber in der Schuldnerberatung."