In diesen Berliner Häusern wohnten die Opfer der Nazis

Projekt "Mapping the Lives"

Roderick Miller wollte wissen, ob in seinem Haus in Neukölln Verfolgte des Nazi-Terrors wohnten. Die Recherche ließ ihn nicht mehr los. Mit dem Projekt "Mapping the Lives" hat Miller fast allen Opfern der Nazis im Dritten Reich einen digitalen Stolperstein gelegt.