Über Berlin und Brandenburg sind in der Nacht schwere Gewitter mit Starkregen und Sturmböen hinweggezogen. Die Berliner Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben am Samstagabend und in der Nacht knapp 60 mal wegen Wetterschäden aus. Gründe waren unter anderem umgestürzte Bäume, Wasserschäden oder herabgefallene Bauteile.

Auch in Brandenburg rückten Feuerwehren dutzende Male zu wetterbedingten Einsätzen aus. Vor allem mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden. In Schlieben und Frankenhein (Elbe Elster) schlugen Blitze in Wohnhäuser ein und lösten Brände aus, verletzt wurde dabei niemand. In Friedland (Oder-Spree) hielt eine Scheune den Sturmböen nicht stand und stürzte ein.



Die Gemeinden Tauer und Turnow (Spree Neiße) waren in der Nacht von einem kompletten Stromausfall betroffen. Eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes ist am Morgen wieder aufgehoben worden.