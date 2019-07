Ins Wasser gegangen und nicht mehr aufgetaucht: Taucher haben am Freitag im Riewendsee bei Brandenburg an der Havel nach einer vermissten Schwimmerin gesucht. Die 55-Jährige sei am Freitagmittag an einer Badestelle ins Wasser gegangen. Nach 20 Minuten habe sie ein Nachbar als vermisst gemeldet, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr mit.