Drei Männer sollen mindestens drei Jungen in Berlin zur Prostitution gezwungen und die Einnahmen kassiert haben. Laut Staatsanwaltschaft sind die Tatverdächtigen im Alter von 21, 24 und 27 Jahren Cousins eines der Opfer. Sie kamen in Untersuchungshaft.

Die Polizei durchsuchte eine Wohnung in der Eisenacher Straße in Schöneberg und ein illegales Zeltlager auf einer Brache an der Siegfriedstraße in Lichtenberg. Dabei sei ein Pkw sichergestellt worden, teilten die Behörden mit.