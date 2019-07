Nach dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg haben sich am Samstag auch in Brandenburg größere Staus auf den Routen Richtung Nord- und Ostsee gebildet. So sei am Berliner Ring das Dreieck Barnim zur Autobahn A11 Richtung Stettin "vollkommen überstaut", sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Samstag.

Mit diesem Wochenende beginnt die einzige Woche in diesem Sommer, in der in allen Bundesländer Ferien sind. In diesem Jahr gibt es in Deutschland sieben verschiedene Starttermine für die Sommerferien. Bayern und Baden-Württemberg starteten jetzt als letzte Bundesländer in die schulfreie Zeit. Für die Kinder und Jugendlichen in Berlin und Brandenburg geht es dagegen bereits in die letzte Ferienwoche, Ferienbeginn war dort am 20. Juni.