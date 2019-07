Autofahrer in Berlin und Brandenburg müssen an diesem Wochenende verstärkt mit Staus rechnen. Grund ist der Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg - und damit der Beginn der einzigen Woche, in der in allen Bundesländern Ferien sind.

In diesem Jahr gibt es in Deutschland sieben verschiedene Starttermine für die Sommerferien. Bayern und Baden-Württemberg starten jetzt als letzte Bundesländer in die schulfreie Zeit - damit haben für eine Woche alle Schüler in Deutschland frei. Für die Kinder und Jugendlichen in Berlin und Brandenburg geht es dagegen bereits in die letzte Ferienwoche, Ferienbeginn war dort am 20. Juni.