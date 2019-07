Der Bundesgerichtshof hat die Freisprüche von zwei Ärzten aus Berlin und Hamburg bekräftigt - und den Willen schwerkranker Menschen, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, gestärkt. Ärzte, die solche Patienten in den Tod begleiten, machen sich nicht strafbar.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Freisprüche von zwei Ärzten in Sterbehilfe-Prozessen bestätigt. Der in Leipzig angesiedelte fünfte Strafsenat des BGH wies am Mittwoch die Revisionen der Staatsanwaltschaft gegen entsprechende Urteile der Landgerichte Berlin und Hamburg zurück. Die beiden Mediziner hatten Patientinnen bei Selbsttötungen unterstützt. "Entscheidend ist die Freiverantwortlichkeit des Selbsttötungsentschlusses", begründete der Vorsitzende Richter Norbert Mutzbauer die Entscheidung.