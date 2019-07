Der Zugang des Wilhelm-von-Siemens-Parks am Jungfernheideweg in Berlin-Spandau wird mit mehreren großen Felssteinen versehen. Das teilte der zuständige Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU) mit. Die Steine sollen verhindern, dass Besucher des nahegelegenen Strandbads Jungfernheide in dem Park wild parken.

Der Mangel an Parkplätzen in der Gegend verleite viele dazu, verbotswidrig auf Grünstreifen zu parken oder ihre Fahrzeuge in dem Park abzustellen, der allerdings ein ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet ist. "Das Parken in der Grünanlage und auf dem Grünstreifen neben dem Jungfernheideweg stellt angesichts der großen Trockenheit eine große Brandgefahr durch heiße Kraftfahrzeugbauteile dar", heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach seien bereits mehrere Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden.