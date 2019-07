Badegäste dringen in gesperrten Bereich am Wandlitzsee ein

Mehrere Badewütige sind am Sonntag in einen abgesperrten Bereich am Wandlitzsee (Landkreis Barnim) eingedrungen. Das Strandbad und Teile des Sees sind zurzeit gesperrt, weil Kriegsmunition im gesamten See gefunden wurde.

In den eindeutig gesperrten Bereichen hätten sogar Familien mit Kindern gelegen, sagte Ilka Paulikat, die Leiterin des Wandlitzer Ordnungsamtes rbb|24 am Montag. Der Bauzaun mit den Schildern, die vor Lebensgefahr warnen, sei zur Seite geschoben und teilweise zerstört worden. Paulikat bezeichnete das Betreten des Bereichs als "absolut unvernünftig". "Wir wissen nicht mehr, wie wir den Bereich noch sichern sollen, um den Leuten zu verdeutlichen, dass eine Gefahr für ihr Leben besteht", so Paulikat.

Aus dem Nichtschwimmerbereich des Strandbads, seien erst vor Kurzem 23 Kilogramm Kampfmittel geborgen worden, sagte Paulikat. Darunter befinde sich auch eine Panzerwehrgranate, die vor Ort gesprengt werden muss. In der vergangenen Woche sei ein Besucher im Wasser nur einen Meter von der Granate entfernt gesichtet worden.