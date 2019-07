Strom in Königs Wusterhausen ausgefallen

In Königs Wusterhausen ist am Mittwochnachmittag weitreichend der Strom ausgefallen. Das meldet die "Märkische Allgemeine" (MAZ) [externer Link] und berichtet über Störungen in Wildau, Diepensee und Ragow. Demnach begann der Ausfall im Zentrum um 14 Uhr und dauerte etwa eine halbe Stunde.

Ein Mitarbeiter des Netzbetreibers Edis bestätigte einen "großflächigen Ausfall" auf Anfrage von rbb|24. "Es sind beinahe alle Straßen in Königs Wusterhausen betroffen", sagte er. Ein Ende des Ausfalls sei noch nicht abzusehen und auch die Ursache für die Unterbrechung sei unklar. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung", so der Mitarbeiter. Möglicherweise gebe es einen Zusammenhang zu den heißen Temperaturen.