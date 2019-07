Der Discounter Netto warnt davor, sein Produkt "Hackepeter" zu verzehren. Bei einer Kontrolle des Herstellers wurden in dem Schweinemett Listerien festgestellt. Das sind Bakterien, die unter anderem Durchfall und Fieber verursachen können.



Das Produkt vom Gut Erkenloh Fleischvertrieb mit Haltbarkeitsdatum 15. Juli wurde gestern unter anderem in Berlin und Brandenburg verkauft. Gegen Vorlage des Kassenbons gibt es in den Netto-Filialen das Geld zurück.