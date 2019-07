Bild: rbb

Künstliche Welle auf Spandauer Arcaden - Surfen auf einer überdimensionalen Hüpfburg

14.07.19 | 08:40 Uhr

Surfen, mitten in der Großstadt. Das geht derzeit auf dem Dach der Spandau Arcaden. Für die künstliche Welle wurde ein riesengroßes Planschbecken aufgepumpt. Die Aktion soll Spaß machen, aber auch auf ein Problem der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft hinweisen. Von Hendrik Schröder

Grinsend und schon klitschnass schmeißen sich die ersten Surfbegeisterten in den Strudel. 15 Meter lang und zehn Meter breit ist das blaue Aufblasbecken, das auf dem Dach des Einkaufzentrums "Spandauer Arcaden" aufgebaut wurde. Es sieht aus wie eine überdimensionale, wassergefüllte Hüpfburg. Unten, am Fuß ackern vier Motoren vor sich hin und pumpen unermüdlich Wasser die leichte Schräglage hinauf. So entsteht ein dicker, weißer Wasserstrudel, auf dem es sich prima surfen lässt. Ähnlich wie in einer Gegenstromanlage im Schwimmbad, nur viel stärker. Und so stehen manche der Surfer ganz elegant und sicher auf dem Brett, einige lassen sich hoch und runter treiben, ein paar Jugendliche probieren alles aus, was die Anlage hergibt und stürzen sich auf dem Bauch oder auf dem Rücken ins Wasser. "Mit Surfen im Meer ist das nicht zu vergleichen", sagt einer der Besucher, der tropfend und schwer atmend von der Anstrengung im Neoprenanzug auf die nächste Runde wartet, "aber es macht genau so viel Spaß und man braucht eine ähnliche Technik. Und ganz ehrlich, wann war ich das letzte Mal am Meer? Hier kann ich einfach kurz hinfahren".

Für Anfänger und Fortgeschrittene

"Weh tun kann man sich da eigentlich nicht", sagt Fabian, der am Rand steht und das Treiben beobachtet. Fabian hat die Anlage mit aufgebaut und gibt Anfängern gerne Tipps: "Mit der Zeit bekommt man raus, wie man stehen muss und kann echt eine Menge Spaß haben. Hinfallen ist nicht schlimm, man fällt ja auf ein weiches Polster". Maximal vier Surfer können gleichzeitig in das Becken, in dem 30.000 Liter Wasser sprudeln. Spezielle Ausrüstung ist nicht nötig, viele klettern einfach in Shorts und T-Shirt auf das Brett und ziehen sich danach in den Umkleidekabinen trockene Sachen an. Wer noch länger bleiben will, kann sich in Liegestühle plumpsen lassen, Kleinfeldfußball spielen, den dicken Beats aus den aufgestellten Boxen zuhören und natürlich die Aussicht genießen. Die Surferwelle steht auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums, ganz oben, mit dem Fahrstuhl fahren die Besucher direkt aus der Ladenstraße nach oben, in eine ganz andere Welt.

Alle Einnahmen werden gespendet

Zugucken ist umsonst, wer mitsurfen möchte, zahlt 15 Euro für eine halbe Stunde. Ein Brett ist im Preis inbegriffen. Besitzer einer Kundenkarte surfen gratis. Der Erlös der Aktion geht allerdings nicht an das Unternehmen Brandguides, das sich die Luftkissenwelle ausgedacht hat, sondern an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und zwar nach Angaben des Centerbetreibers zu einhundert Prozent. Die DLRG hat seit Jahren Nachwuchsprobleme, mit der Surfaktion soll Geld gesammelt und darauf aufmerksam gemacht werden. Die Kosten für das kleine Surferparadies zahlen die teilnehmenden Einkaufscenter und hoffen dadurch natürlich auch auf neue Kunden. Bis zum 21. Juli steht die Welle noch in Spandau auf dem Parkdeck der Arcaden, danach zieht sie weiter vom 25. Juli bis zum 03. August in das A10 Center nach Wildau.

Sendung: rbb 88,8, 12.07.2019, 14 Uhr