In der Nacht zu Montag wollte ein Unbekannter in Berlin-Tempelhof einen Hauseingang in Brand setzen - und hat sich dabei selbst angezündet.



Das teilte eine Polizeisprecherin rbb|24 auf Anfrage mit. Zeugen beobachteten demnach, dass der Mann gegen 0:30 Uhr vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Hoeppnerstraße zündelte.



Dann soll laut Zeugen plötzlich eine Stichflamme entstanden sein, welche die Jacke und das Oberteil des Mannes in Brand setzte. Der Mann streifte seine brennende Oberbekleidung ab, die einen parkenden Kleinwagen beschädigte.



Anschließend rannte er in Richtung Werner-Voß-Damm und verlor während der Flucht sein Smartphone. Die Kriminalpolizei hat es beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu der Stichflamme kam, ist unklar.