Demnach sollen in den nächsten fünf Jahren Schafe dabei helfen, Teile des Feldes in Form zu halten. Zunächst 25 Schafe sollen ab August zum Einsatz kommen. Zum Schutz der Feldlerchen starte die Beweidung erst nach der Brutzeit der Vögel, hieß es. Bereits im vergangenen Herbst weideten Schafe auf dem Tempelhofer Feld. Die Beweidung durch einen Wanderschäfer sei ein Publikumserfolg gewesen, so die Umweltverwaltung.

Schafe sollen in Zukunft dabei helfen, das Tempelhofer Feld in Berlin zu pflegen. Das geht aus einer Antwort der Senatsumweltverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen zur ökologischen Entwicklung des stillgelegten Flughafens hervor.

An den Eingängen zum Tempelhofer Feld sollen laut der Senatsantwort zudem Trinkbrunnen entstehen – je ein Brunnen am Eingang Tempelhofer Damm und am Eingang Columbiadamm. Bis zu vier Brunnen sind im Teilbereich Oderstraße geplant, allerdings müssen die Kosten noch geklärt werden. Hier sind den Angaben zufolge auch neue Sportflächen geplant.

Außerdem sollen an den Rändern des Feldes, im äußeren Wiesenring, neue Bäume gepflanzt werden. An der Oderstraße seien mehr als 100 neue Bäume geplant. Für den inneren Wiesenring soll zwar die Weite erhalten bleiben, "spontan wachsende Bäume", würden jedoch "gehalten und gefördert", so die Verwaltung. Allerdings hätten auf dem Tempelhofer Feld seit 2010 auch etwa 100 Bäume gefällt werden müssen, "um die Besucherinnen und Besucher vor Gefahren zu schützen". Welche Gefahren das waren, ging aus der Antwort nicht hervor.