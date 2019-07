Mann bei Arbeitsunfall in Marienfelde tödlich verletzt

In Maschine eingeklemmt

Bei einem schweren Arbeitsunfall bei Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der Mann war am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in einer Fertigungsmaschine eingeklemmt worden, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte. Er wurde dabei tödlich verletzt.

Einsatzkräfte der Betriebsfeuerwehr und der Berliner Feuerwehr bargen die Leiche. Mehrere Werksangehörige wurden danach von einem Nachsorgeteam der Feuerwehr seelsorgerisch betreut, so der Sprecher.

In dem Werk werden Motorenteile gefertigt. Da es sich um einen Arbeitsunfall handelt, ermittelt nun das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheit und technische Sicherheit (LAGetSi), wie es zu dem Unfall kommen konnte.