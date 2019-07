Nach dem Tod einer Kenianerin im Landkreis Elbe-Elster hat der Verein Opferperspektive Vorwürfe gegen die Brandenburger Polizei erhoben. Diese habe zu spät nach der verschwundenen Frau gesucht, so der Verein. Die zweifache Mutter war Anfang April aus einer Asylbewerberunterkunft in Hohenleipisch verschwunden, ihre sterblichen Überreste entdeckte die Polizei mehr als zwei Monate später in der Nähe der Unterkunft.