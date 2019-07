In Berlin-Wilmersdorf sind ein Transporter und ein Auto am frühen Mittwochmorgen in Flammen aufgegangen. Feuerwehrkräfte konnten das Feuer löschen, wie eine Polizeisprecherin am selben Tag sagte. Das Auto brannte komplett aus. Der Transporter wurde schwer beschädigt. Die Brandursache sowie Schadenshöhe blieben zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Bereits mehr als 280 Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben in diesem Jahr angezündet oder beschädigt. Das sind mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Bei knapp einem Fünftel der Fälle geht die Polizei von einem politischen Motiv aus.



Wegen der hohen Zahl an Autobränden in der letzten Zeit richtete die Berliner Polizei eine Ermittlergruppe ein, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Fünf Beamte des Landeskriminalamtes sollen in der Gruppe "Nachtwache" die zuletzt vermehrt auftretenden Brandanschläge auf Pkws aufklären. Außerdem würden Polizeistreifen verstärkt Orte abfahren, an denen es zu Brandstiftungen kommen könnte.