Fünf experimentelle Satelliten, die an der TU Berlin entwickelt wurden, sind am Freitagmorgen ins Weltall geschossen worden. Eine Trägerrakete vom Typ Sojus-Fregat brachte die in Berlin entwickelten Satelliten vom russischen Weltraumbahnhof Vostochny in 530 Kilometer Höhe. Am Nachmittag will das Forscherteam der Fakultät für Verkehrs- und Maschinensysteme Kontakt mit den Geräten aufnehmen.

Es handelt sich um fünf sogenannte Picosatelliten, die mit maximal einem Kilo Gewicht besonders leicht und klein sind. Sie enthalten allerdings hochmoderne Navigationstechnologie und einen sogenannten "pico-fluiddynamischen Aktuator", sagte Projektleiter Sascha Weiß. Basierend auf rotierendem flüssigen Metall sei er eine echte Innovation, so Weiß, "da er den Satelliten in seiner Lage gezielt stabilisieren oder in Rotation versetzen kann". Das soll die Satelliten in die Lage versetzen, präzise Positions- und Orbitbestimmungen durchzuführen. Außerdem soll die Kommunikation innerhalb des Satelliten-Schwarms untersucht werden.