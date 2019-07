Auf der A115 in Berlin hat ein umgekipptes Boot am Sonntag für erhebliche Verzögerungen gesorgt. Die Avus musste am späten Nachmittag wegen der Abschlepparbeiten vorübergehend stadteinwärts gesperrt werden. Mittlerweile ist sie wieder frei.

Das Motorboot befand sich auf dem Anhänger eines Jeep, der am Vormittag stadteinwärts fuhr. Auf Höhe Hüttenweg kippte der Anhänger mitsamt dem Boot um – die Ladung sei möglicherweise nicht gut befestigt gewesen, sagte die Berliner Polizei dem rbb.



Das Boot streifte die Leitplanke, blieb liegen und blockierte so die linke Spur. Der Rückstau reichte zeitweilig bis zur Ausfahrt Spanische Allee. Auch in der Gegenrichtung stockte der Verkehr, weil viele Schaulustige das Tempo drosselten, um Fotos zu machen.

Die Bergung des Bootes gestaltete sich schwierig, weil der angeforderte Abschleppwagen erst nach Stunden kam.