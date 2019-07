Nach einem Unfall, an dem auch ein Polizeiwagen beteiligt war, musste die Autobahn 9 auf einem Teilstück in Richtung Berlin für eine Stunde komplett gesperrt werden. Daraufhin bildete sich ein langer Stau, wie ein Sprecher der Brandenburger Polizei rbb|24 am Samstag sagte. Gegen 16 Uhr sei die die Sperrung wieder aufgehoben worden. Der Stau löse sich jedoch erst nach und nach auf.