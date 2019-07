In Berlin-Schöneberg ist am Dienstagnachmittag ein Fußgänger von einem Lastkraftwagen erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung der Straßen An der Urania und Kleiststraße.

Eine Polizeisprecherin konnte auf Anfrage von rbb|24 noch keine weiteren Angaben zum Unfallhergang oder den beteiligten Personen machen. Die Einsatzkräfte seien derzeit noch am Unfallort tätig. Der Kreuzungsbereich soll bis zum Abend gesperrt bleiben. Es kommt zu langen Staus in Schöneberg, Charlottenburg und Tiergarten. Auch die Busse der BVG seien betroffen.