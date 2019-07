Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Gewittern im Süden Brandenburgs. Im Landkreis Elbe-Elster, im Spreewald sowie im Verlauf in der Lausitz seien am Mittwochmittag örtlich schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich.

Erst am Montagnachmittag waren teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über die Region Berlin und Brandenburg hinweggezogen. In Brück (Potsdam-Mittelmark) wurden 36,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. In Berlin regnete es am stärksten im Ortsteil Buch, dort fielen 24,6 Liter pro Quadratmeter.