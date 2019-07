Die entwendeten Pakete waren demnach überwiegend für Kunden in den Stadtteilen Hohenstücken, Nord und auf dem Görden bestimmt. Einige der Päckchen hatte der Mann geöffnet und damit einen Schaden in Höhe von 5.500 Euro verursacht. Dafür muss er zusätzlich zur Haftstrafe eine Geldbuße bezahlen. Die gestohlenen Sendungen hatte der 36-Jährige bei seiner Freundin und seinem Großvater ohne deren Wissen heimlich gelagert.

Das Schöffengericht in Brandenburg an der Havel hat einen 36 Jahre alten ehemaligen Paketboten am Dienstag wegen mehrfachem Diebstahl zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der einstige Hermes-Zusteller soll dem Urteil zufolge innerhalb weniger Monate mehrere hundert Pakete nicht zugestellt und privat gehortet haben. Laut Berichten der "Märkischen Allgemeine Zeitung" [Link zum externen Artikel] soll der Mann von Februar 2018 bis Januar 2019 insgesamt 929 Pakete nicht zugestellt und stattdessen privat gehortet haben.

Dieser Umstand sei dem Gericht zufolge aber nur die "Spitze des Eisbergs", zitiert das Blatt die zuständige Justiz. Der Mann war bereits mehrfach vorbestraft. Ihm wurden nach rbb-Informationen insgesamt 60 Vergehen zur Last gelegt. So soll der 36-Jährige in seiner Funktion als Paketbote nicht nur das Post- und Fernmeldegeheimnis verletzt haben, sondern sei auch gegenüber seiner Lebensgefährtin gewalttätig geworden. Im September 2018 verletzte er die Frau in ihrer Wohnung in Kirchmöser mit Fäusten und Knien im Gesicht und am Oberkörper.

Darüber hinaus warf ihm die Staatsanwaltschaft den Handel mit Rauschgift vor. Bei der Festnahme des Brandenburgers waren Polizisten auf größere Mengen Cannabis und Amphetamine gestoßen.