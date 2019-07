Vegane Mensa hat doppelt so viele Besucher wie erwartet

Beliebter als erwartet: Die vegane Mensa an der TU Berlin hat inzwischen doppelt so viele Besucher wie zum Zeitpunkt der Eröffnung erwartet. Das Studierendenwerk Berlin rechnete damals mit rund 500 Besuchern am Tag - inzwischen sind es durchschnittlich fast 1.000.