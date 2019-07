Ein verdächtiger Koffer in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) behindert den Verkehr im Berliner Bezirk Reinickendorf. Er befindet sich in der Nähe des U-Bahnhofes Alt-Tegel. Das Gepäckstück soll von Sprengstoffexperten untersucht werden. Die Beamten seien auf dem Weg, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Seit dem frühen Freitagabend ist deshalb die U-Bahnlinie 6 zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Alt-Tegel unterbrochen. Zudem wurde die Berliner Straße zwischen Gorkistraße und Schloßstraße für den Verkehr gesperrt.