Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich in Berlin-Rummelsburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Wagen sei den Beamten am Sonntagmorgen an der Kreuzung Blumberger Damm Ecke Alt-Biesdorf mit "deutlich überhöhter Geschwindigkeit" aufgefallen, sagte eine Sprecherin. "Unser Polizeiwagen war eindeutig zu erkennen, trotzdem zog er ungebremst vorbei".