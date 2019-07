Nach einer Verfolgungsjagd zwischen zwei Gruppen in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei eine scharfe Schusswaffe beschlagnahmt. Die Flüchtenden hätten am Montag damit auf ihre Verfolger gezielt, ein Schuss habe sich jedoch nicht gelöst, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Dienstag. Neben der Schusswaffe wurden auch ein Messer und ein Teleskop-Schlagstock sichergestellt.

Ein Beamter habe zuvor eine Schlägerei mit zwischen 10 bis 15 Beteiligten schlichten wollen. Daraufhin seien zwei Männer geflohen, die anderen hätten die Verfolgung aufgenommen.