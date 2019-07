Tödlicher Unfall in Charlottenburg

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Frau von einem abbiegenden Auto überrollt.

Der Unfall ereignete sich demnach am Mittwochabend an der Kreuzung Krumme Straße Ecke Schillerstraße. Die 55-Jährige habe eine Straße im Kreuzungsbereich überqueren wollen, als das Auto abbog. Sie starb noch an der Unfallstelle. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.