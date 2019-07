Der Waldbrand in Berlin-Grünau ist gelöscht. Das Feuer war am Samstagnachmittag an der Sportpromenade ausgebrochen.

Wie die Berliner Feuerwehr über Twitter mitteilte, brannten rund 10.000 Quadratmeter Waldboden. 62 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen waren demnach im Einsatz und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Das Wasser hätten die Einsatzkräfte über lange Schlauchleitungen von der Dahme bis zur Brandstelle gepumpt, hieß es weiter.

In den vergangenen Wochen hatten mehrmals Waldstücke in Grünau gebrannt. Mitte Juli musste die Feuerwehr auch wegen eines Brandes in einem Gebäude des denkmalgeschützten Gebäudeensembles "Riviera" in der Gegend ausrücken.