Teile Brandenburgs - Amtliche Gefahrenmitteilung wegen Waldbrands in Mecklenburg

01.07.19 | 11:58 Uhr

In Berlin riecht es nach Rauch, in Nordwest-Brandenburg gilt sogar eine amtliche Gefahrenmitteilung. Hunderttausende sollen Fenster und Türen geschlossen halten - wegen "massiver Rauchentwicklung". Ursache ist ein Großbrand in Mecklenburg.



Aufgrund eines großen Waldbrandes bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Regionalleitstelle Nordwest am Montagmittag eine amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben. Sie gilt für Potsdam, Brandenburg an der Havel und sieben Landkreise. Aufgrund der "massiven Rauchentwicklung" sollen Hunderttausende Bewohner Fenster und Türen geschlossen halten. Dazu aufgerufen werden neben den Bewohnern von Potsdam und Brandenburg an der Havel Bewohner der Landkreise Barnim, Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark und Prignitz. Auch in weiten Teilen Berlins lag am Montagvormittag der Brandgeruch in der Luft. Die Feuerwehr bittet darum, nicht den Notruf zu wählen, um Nachfragen zu stellen. Der Geruch sei in Berlin lästig, aber nicht gefährlich, hieß es weiter. Laut MDR zog der Rauch sogar bis nach Dresden.

Wind könnte im Laufe des Tages noch auffrischen

Der Waldbrand war fast 200 Kilometer westlich von der Stadtgrenze Berlins ausgebrochen. "Da der Wind von Westen weht, ist es nicht ungewöhnlich, dass der Brandgeruch diese Strecke zurücklegt", sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr-Leistelle rbb|24 am Montagmorgen. In dieser Waldbrand-Saison war in Berlin bereits vier oder fünfmal ein Brandgeruch wahrnehmbar, der von einem Waldbrand außerhalb der Stadt stamme. Der vorherrschende Wind aus West bis Norwest sei derzeit "recht lebhaft", sagte Diplom-Meteorologin Claudia Salbert rbb|24 - diese Windrichtung bleibe auch die nächsten Tage stabil. Aber: "Der Wind wird nochmal mehr auffrischen. Es sind auch starke bis stürmische Böen möglich", so Salbert. Auffrischender Wind könnte dazu führen, dass sich das Feuer in Mecklenburg weiter ausbreitet. Und dazu, dass der Brandgeruch weiterhin in Berlin und Brandenburg in der Luft hängt.



Rund 500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen

Der Brand in Lübtheen war auf einem ehemaligen Truppen-Übungsplatz ausgebrochen und hatte sich nach Angaben der dortigen Feuerwehr am Montagmorgen auf rund 430 Hektar ausgebreitet. Wie im brandenburgischen Jüterbog befindet sich auch in Lübtheen ein ehemaliger Truppenübungsplatz in der Nähe. Da der Boden munitionsbelastet ist, darf sich die Feuerwehr den betroffenen Arealen nur bis auf 1.000 Meter nähern. Wie die Behörden mitteilten, mussten in der Nacht zu Montag die Bewohner der Ortschaften Alt Jabel und Jessenitz-Werk ihre Häuser verlassen. Insgesamt wurden bisher etwa 500 Menschen in Sicherheit gebracht. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hatte am Sonntagabend Katastrophenalarm ausgerufen, die Polizei ermittelt inzwischen wegen Brandstiftung. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet hier über den aktuellen Stand.



