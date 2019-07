Eigentlich war die hellblaue Jeans kaputt, hatte große Löcher an den Knien und an einer Hosentasche. Doch statt sie wegzuwerfen hat der Besitzer die abgelegte Beinbekleidung in ein Schneideratelier in der Schöneberger Frankenstraße gebracht. Hier bessert Katharina Clauß die Hose mit pinkem Stoff aus, als zusätzlichen Hingucker näht sie rotes Garn ein.

'Bis es mir vom Leibe fällt' steht in großen Buchstaben auf der Fassade des Ateliers. Der Name ist Programm. Katharina Clauß und ihre Kolleginnen nähen alles um, was ihre Kunden im Kleiderschrank finden. "Die einen haben Lieblingsstücke, die sie unbedingt retten und weiter tragen wollen. Andere möchten nicht so viele Sachen wegschmeißen", erläutert die Textildesignerin.