Bild: ZB

Wetter in Berlin und Brandenburg - Hitze entlädt sich am Wochenende in Gewittern

26.07.19 | 11:55 Uhr

Auch am Wochenende wird es in Berlin und Brandenburg hohe Temperaturen geben. Im Vergleich mit der extremen Hitze der vergangenen Tage sollen diese aber geradezu abkühlend erscheinen. Auch Gewitter, Starkregenfälle und Hagelschauer sind möglich.



Nach der anhaltenden Hitze sorgen aufziehende Gewitter und etwas kühlere Luft am Wochenende für eine leichte Erfrischung in Berlin und Brandenburg. Am Freitag bleibe es mit Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad Celsius durchaus heiß, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam. Am Samstag würden aus dem Südwesten erste Quellwolken aufziehen. Vor allem an der Grenze zu Polen seien in der Nacht vereinzelt Gewitter, teils mit Starkregen, möglich. Am Sonntag ziehe ein Gewitterband über Brandenburg und Berlin hinweg. Viele Orte könnten Regen und teils auch Hagel abbekommen. Die Temperaturen würden deutlich unter die 30-Grad-Grenze sinken, hieß es. Die Woche beginne ähnlich: wechselhaft und etwas kühler.

Mehr zum Thema rbb Feuer breitet sich aus - Bei Jüterbog stehen jetzt 100 Hektar Wald in Flammen

Gefahr von Waldbränden nach wie vor hoch

In ganz Brandenburg besteht derzeit aufgrund von Trockenheit und hoher Temperaturen erhöhte Gefahr von Waldbränden. Laut Umweltministerium gilt am Freitag in zehn der 14 Landkreise die Gefahrenstufe 4, das ist die zweithöchste. In Oberspreewald-Lausitz sowie in der Uckermark besteht sogar die höchste Gefahrenstufe 5. Lediglich in Oberhavel sowie in der Region Oder-Spree und Frankfurt (Oder) herrscht derzeit noch eine mittlere Waldbrandgefahr. Seit Donnerstagabend wütet auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog (Teltow-Fläming) ein Waldbrand auf einer Fläche von rund 50 Hektar. Da das Gelände mit Munition verseucht ist, kann nur aus der Luft gelöscht werden.



Waldbrände in Brandenburg 2019 (Stand Juli)

In Brandenburg sind die Temperaturen am Donnerstag weit über 30 Grad geklettert - mehr Notfalleinsätze gab es wegen der Hitze nicht, allerdings gleich mehrere Waldbrände. "Es sind nicht mehr Einsätze gefahren worden als sonst", sagte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz am Donnerstag. Rund 160 Mal rückten die Retter bis zum späten Nachmittag aus. Ähnliches berichteten auch die Leitstellen Brandenburg und Nordost. Zum ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurde in Deutschland am Donnerstag die 42-Grad-Marke überschritten: Im niedersächsischen Lingen wurden 42,6 Grad gemessen. Dazu registrierte der Deutsche Wetterdienst an vier weiteren Messtationen Temperaturen von über 41 Grad. Erst am Mittwoch war mit 40,6 Grad in Bonn ein neuer Rekord aufgestellt worden.

Sendung: Inforadio, 26.07.2019, 11 Uhr