Bild: dpa/Monika Skolimowska

Berlin und Brandenburg - Sturm und Gewitter kommen erst am Sonntag

27.07.19 | 14:28 Uhr

Berlin und Brandenburg bleiben von schweren Unwettern, Sturm und Gewitter wohl noch ein wenig verschont: Tief "Vincent" soll in der Region erst ab Sonntag für eine kleine Abkühlung sorgen.



Tief "Vincent" lässt sich noch einen Tag Zeit: Nach einer sehr heißen Woche erwarten Meteorologen erst am Sonntag in Berlin und Brandenburg ein wenig Abkühlung mit durchziehenden Gewittern. Am Samstag bleibt es demnach noch sommerlich warm und weitgehend trocken. "Wenn überhaupt, könnten ab dem frühen Abend in der Prignitz bis zur Uckermark und zum Oderbruch hin vereinzelt Schauer und Hitzegewitter auftreten", sagte Metorologe Stefan Laps von der Meteogroup am Samstag rbb|24. Berlin bleibe aber von Niederschlägen verschont, bei Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad.

Starkregen, Sturmböen, Hagel

Am Sonntag heizt die Sonne die Region am Morgen noch einmal auf: Es wird schwüler, die Temperaturen könnten zunächst auf bis zu 31 Grad steigen. Ab Mittag bringt Tief "Vincent" dann ortsweise Gewitter, die es in sich haben könnten. "Es ist bei der jetzigen Wetterlage sehr schwer vorherzusagen, wo genau es in der Region kracht", sagt Laps, "aber wenn es losgeht, dann könnte es ziemlich heftig werden." Starkregen, Sturmböen und großer Hagel könnten auftreten, deshalb rät der Meteorologe, am Sonntag die Warnhinweise des Deutschen Wetterdienstes zu beachten. Wo es zu Unwettern kommen kann, sollten sich Passanten vor Bäumen in Acht nehmen, von denen aufrgund der Trockenheit in den vergangenen Wochen durch den Sturm auch größere Äste abbrechen könnten.



Waldbrandgefahr in Brandenburg und Berlin

In der Prignitz, der Uckermark, Fläming, in der Lausitz und in Südost-Berlin wurde aufgrund der anhaltenden Trockenheit nun die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen. Für alle anderen Waldgebiete in Berlin und Brandenburg gilt Stufe 4. "Offenes Grillen oder Lagerfeuer im Freien sollten im Moment unbedingt vermieden werden", sagt Stefan Laps. Von weggeworfenen Zigaretten könnten auf Wiesen oder in Waldgebieten jetzt schnell lebensbedrohliche Brände ausgehen. Sollte weiterhin kein flächendeckender Regen in der Region fallen, müssen Allergiker in trockenen Gegenden weiter mit dem Flug von Gräserpollen, Ambrosia und Beifuß rechnen. Auch wenn die große Hitzewelle erst einmal ausgestanden ist, empfiehlt Laps, Sport im Freien nur in den kühleren Morgen- oder Abendstunden zu treiben.

In der kommenden Woche kann es laut Meteorologen dann immer wieder Schauer und Gewitter geben, die teils heftig sein können. Die Temperaturen gehen in der kommenden Woche dann langsam zurück. Gegen Donnerstag und Freitag hat sich die Region dann voraussichtlich auf - immer noch sommerliche - 25 Grad abgekühlt.



Sendung: Inforadio, 27.07.2019, 12 Uhr