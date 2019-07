Bundesweit war der Juli 2019 laut DWD bemerkenswert warm: "Drei Tage in Folge 40 Grad, dabei 25 Mal Höchstwerte von 40 Grad und mehr - das geht in die meteorologischen Geschichtsbücher ein", sagte ein DWD-Sprecher am Dienstag. Der Temperatur-Höchstwert von 42,6 Grad in Lingen im Emsland lag mehr als zwei Grad über dem bisherigen Rekord. "Von 1881 bis 2018 wurden in Deutschland insgesamt zehn Mal 40 Grad erreicht oder überschritten, jetzt im Juli 2019 25 Mal in nur drei Tagen", sagt Friedrich.

Auffällig war auch die Trockenheit, diese erreichte laut DWD "katastrophale Ausmaße". Mit knapp 40 Litern pro Quadratmeter gab es in Berlin noch einmal deutlich weniger Niederschlag als im Bundesdurchschnitt, wo 55 Liter fielen. In Brandenburg waren es 45 Liter.

Etwa 235 Sonnenstunden hatte der Juli - das waren 13 Prozent über dem Soll. Am meisten zeigte sich die Sonne im Saarland mit örtlich mehr als 310 Stunden. Berlin (220) und Brandenburg (225) lagen knapp unter dem Schnitt.