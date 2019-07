Bild: dpa/Jensen

Gewitter mit Starkregen vorhergesagt - "Stellenweise kann es richtig heftig werden"

29.07.19 | 11:10 Uhr

Ab dem Nachmittag, warnen die Meteorologen, kann es in der Region Berlin und Brandenburg heftige Unwetter geben. Von Südwesten aus kommend bringen sie Starkregen, Hagel und Sturmböen. Wohl nur punktuell - wo, ist allerdings unklar.

Gemeldet waren sie schon für Sonntag - nun sollen am Montag kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über die Region Berlin und Brandenburg hinwegziehen. Diese Unwetter, so Alexander Rudolph vom Wetterdienst Meteogroup, werden sich voraussichtlich hauptsächlich am Montagnachmittag und -abend "punktuell entladen". Laut Vorhersage ziehen die Unwetter von Südwesten her auf. Wo genau mit ihnen gerechnet werden müsse, lässt sich nach den Worten des Meteorologen nicht vorhersagen. Es werde aber wohl nicht in der Fläche passieren, stattdessen "werden von den Unwettern nur einzelne Bereiche betroffen sein", so Rudolph. Dort aber könne es "richtig heftig" werden.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Montagvormittag, von Mittag an bis in die Nacht zu Dienstag hinein könne es lokal heftigen Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter geben. "Vereinzelt und lokal eng begrenzt ist auch extrem heftiger Starkregen über 40 l/qm in kurzer Zeit wahrscheinlich." Dazu seien auch Sturmböen um 80 km/h und Hagel möglich.

Mit der Hitze ist es dann erstmal vorbei

Die etwas unberechenbare Wetterlage hält den Angaben zufolge bis Dienstag an. Dann zögen die Gewitter Richtung Uckermark ab, sagte Rudolph. Im Südwesten des Lands könne es schon im Laufe des Dienstagvormittags wieder freundlich werden. "Hitzemäßig sind wir dann durch", sagte der Meteorologe rbb|24. Das ganz heiße Hochsommerwetter werde die Region dann erst einmal hinter sich lassen. Ab Mittwoch bleibt das Wetter demnach vorerst wechselhaft bei sommerlichen Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. "Endlich mal wieder nach langer Zeit", fasst Meteorologe Rudolph zusammen.

Wer draußen ist, sollte sich vorsehen

Für alle, die die letzte Ferienwoche in Berlin und Brandenburg draußen - zum Beispiel im Zelt - verbringen wollen, hat der Meteorologe wegen der anhaltenden Gewitterneigung des Wetters noch einen Tipp: Der Himmel sollte laufend im Auge behalten werden und auch die Wetter-App zu befragen, sei durchaus angebracht. Wer dennoch mitten im Gewitter lande, solle Bäume meiden, sich in eine Mulde kauern (nicht legen) und möglichst klein machen. Im Zelt sei man nicht sicher, so Rudolph, sondern bleibe nur trocken. Wer ein Auto dabei habe, solle sich am besten dahin zurückziehen.

